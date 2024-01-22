Туск приїхав до Києва в День соборності України
Понеділок, 22 січня 2024, 09:55
Новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 22 січня прибув до Києва з першим візитом на цій посаді.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter канцелярії польського прем’єра
Деталі: У понеділок вранці Туск прибув на київський вокзал.
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🇵🇱 🇺🇦 Premier @DonaldTusk rozpoczyna wizytę w #Kijów, gdzie spotka się https://t.co/SrSDzzmzYz. z Prezydentem @ZelenskyyUa i Premierem @Denys_Shmyhal. pic.twitter.com/NQxZ1yi0Fs— Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 22, 2024
Програма візиту включає зустрічі Туска з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єром Денисом Шмигалем.
ВІДЕО ДНЯ
Україна цього дня відзначає День соборності.
Передісторія:
- Візит Туска до української столиці очікувався вже деякий час, зокрема, це було темою розмови Зеленського і президента Польщі Анджея Дуди на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Можливу дату не розкривали з міркувань безпеки.
- Раніше Туск казав, що і для нього, і для президента Польщі ситуація в Україні і на фронті залишається "темою номер один" з точки зору безпеки Польщі, а також важливо обговорити низку інших питань, зокрема ситуацію з протестом польських перевізників.
- Дональд Туск заявив, що не дозволить нікому у своєму уряді будувати свою позицію на антиукраїнських настроях. Минулого тижня перевізники, які з листопада блокували кілька КПП на кордоні, зупинили блокаду до березня після домовленостей із владою Польщі.
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