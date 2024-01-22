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Туск приїхав до Києва в День соборності України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 22 січня 2024, 09:55
Туск приїхав до Києва в День соборності України
Дональд Туск приїхав у Київ, фото з Twitter Kancelaria Premiera

Новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 22 січня прибув до Києва з першим візитом на цій посаді. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter канцелярії польського прем’єра

Деталі: У понеділок вранці Туск прибув на київський вокзал.

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Програма візиту включає зустрічі Туска з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єром Денисом Шмигалем.

ВІДЕО ДНЯ

Україна цього дня відзначає День соборності. 

Передісторія: 

  • Візит Туска до української столиці очікувався вже деякий час, зокрема, це було темою розмови Зеленського і президента Польщі Анджея Дуди на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Можливу дату не розкривали з міркувань безпеки. 
  • Раніше Туск казав, що і для нього, і для президента Польщі ситуація в Україні і на фронті залишається "темою номер один" з точки зору безпеки Польщі, а також важливо обговорити низку інших питань, зокрема ситуацію з протестом польських перевізників. 
  • Дональд Туск заявив, що не дозволить нікому у своєму уряді будувати свою позицію на антиукраїнських настроях. Минулого тижня перевізники, які з листопада блокували кілька КПП на кордоні, зупинили блокаду до березня після домовленостей із владою Польщі. 

Читайте також: Туск йде на прорив: чи призведе візит прем'єра Польщі в Київ до перезавантаження відносин.

Теми: Польщаміжнародні відносини
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