Туск приехал в Киев в День соборности Украины
Понедельник, 22 января 2024, 09:55
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск 22 января прибыл в Киев с первым визитом на этом посту.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Twitter канцелярии польского премьера
Детали: В понедельник утром Туск прибыл на киевский вокзал.
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🇵🇱 🇺🇦 Premier @DonaldTusk rozpoczyna wizytę w #Kijów, gdzie spotka się https://t.co/SrSDzzmzYz. z Prezydentem @ZelenskyyUa i Premierem @Denys_Shmyhal. pic.twitter.com/NQxZ1yi0Fs— Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 22, 2024
Программа визита включает встречи Туска с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.
ВИДЕО ДНЯ
Украина в этот день отмечает День соборности.
Предыстория:
- Визит Туска в украинскую столицу ожидался уже некоторое время, в частности, это было темой беседы Зеленского и президента Польши Анджея Дуды на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Возможную дату не раскрывали из соображений безопасности.
- Ранее Туск говорил, что и для него, и для президента Польши ситуация в Украине и на фронте остается "темой номер один" с точки зрения безопасности Польши, а также важно обсудить ряд других вопросов, в том числе ситуацию с протестом польских перевозчиков.
- Дональд Туск заявил, что не позволит никому в своем правительстве строить свою позицию на антиукраинских настроениях. На прошлой неделе перевозчики, которые с ноября блокировали несколько КПП на границе, остановили блокаду до марта после договоренностей с властями Польши.
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