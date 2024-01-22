Туск приехал в Киев в День соборности Украины

Дональд Туск приехал в Киев, фото из Twitter Kancelaria Premiera

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск 22 января прибыл в Киев с первым визитом на этом посту.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Twitter канцелярии польского премьера

Детали: В понедельник утром Туск прибыл на киевский вокзал.

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Программа визита включает встречи Туска с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

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Украина в этот день отмечает День соборности.

Предыстория:

Визит Туска в украинскую столицу ожидался уже некоторое время, в частности, это было темой беседы Зеленского и президента Польши Анджея Дуды на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Возможную дату не раскрывали из соображений безопасности.

Ранее Туск говорил, что и для него, и для президента Польши ситуация в Украине и на фронте остается "темой номер один" с точки зрения безопасности Польши, а также важно обсудить ряд других вопросов, в том числе ситуацию с протестом польских перевозчиков.

Дональд Туск заявил, что не позволит никому в своем правительстве строить свою позицию на антиукраинских настроениях. На прошлой неделе перевозчики, которые с ноября блокировали несколько КПП на границе, остановили блокаду до марта после договоренностей с властями Польши.

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