Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОП підтвердили, що готують ґрунт для зустрічі Зеленського та Орбана

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 22 січня 2024, 10:35
В ОП підтвердили, що готують ґрунт для зустрічі Зеленського та Орбана
Віктор Орбан, Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про підготовку можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єра Угорщини, для цього обидві сторони "готують ґрунт".

Джерело: Єрмак в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми точно рухаємося до зустрічі Зеленського й Орбана. Це і буде головним завданням під час нашої з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічі з Сійярто (главою МЗС Угорщини. – Ред.) 29 січня в Ужгороді", – сказав очільник ОП.

Реклама:

Деталі: Єрмак висловив упевненість, що діалог між Києвом і Будапештом "точно рухається" до зустрічі лідерів.

"Ми домовилися витратити стільки годин, скільки буде потрібно, щоб проговорити усі питання і прийти до розуміння, коли, де та з якими потенційними домовленостями може відбутися зустріч між президентом України та прем’єр-міністром Угорщини", – сказав Андрій Єрмак.

Він додав, що під час зустрічі 29 січня українська сторона хоче "пройтися по усьому спектру питань", та що з Угорщиною потрібно говорити й налагоджувати конструктивний діалог, тому що це сусід України, а також член ЄС і НАТО. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше Сійярто заявив, що проведе зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді.
  • Він нагадав, що мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої він сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".
  • Перед цим Зеленський та Орбан коротко перетнулися в Аргентині під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента. Орбан тоді сказав, що прийняв запрошення Зеленського поговорити про питання двосторонніх відносин, але з умовою, що міністри закордонних справ підготують зустріч.

Читайте такожУгорщина може зарити сокиру війни? Пояснюємо, хто примушує Орбана "помиритися" з Україною

Теми: ОрбанЗеленськийУгорщинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Європа втомилася не від України, а від Орбана – Туск

Умєров за минулий рік заробив понад 5,5 мільйона і орендує 2 квартири в Києві

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Орбан
Трамп про Орбана: Великий лідер у Європі
В Орбана не виключають, що є можливості для покращення відносин з Україною
Прем'єр Словаччини підтримав блокування Орбаном 50 млрд євро для України
Останні новини
12:31
Нарахував 20 млн грн дружині: на Київщині викрили бухгалтера військової частини
12:22
ФОТОУ США студент під час навчального проєкту відкрив новий вид динозаврів
12:21
Google стане найбільшим покупцем електроенергії з голландських вітрових проєктів
12:19
Розвідка Британії дізналася, як Росія може використати залишки групи "Вагнера"
12:18
Ворожі обстріли знеструмили 70 тисяч споживачів у Херсоні та 8 населених пунктів області
12:16
Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту нацдержавності. СБУ прокоментувала
12:15
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024: коли і де дивитися
12:14
По аеродрому "Бельбек" було 5 прильотів – ОК "Південь"
12:09
В Україні росте захворюваність на ГРВІ, у трьох областях перевищено епідпоріг – МОЗ
11:49
відеоЗа місяць нацгвардійці знищили та вивели з ладу 112 танків РФ на $300 мільйонів
Усі новини...
Реклама: