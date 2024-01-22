В ОП підтвердили, що готують ґрунт для зустрічі Зеленського та Орбана

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про підготовку можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єра Угорщини, для цього обидві сторони "готують ґрунт".

Джерело: Єрмак в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми точно рухаємося до зустрічі Зеленського й Орбана. Це і буде головним завданням під час нашої з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічі з Сійярто (главою МЗС Угорщини. – Ред.) 29 січня в Ужгороді", – сказав очільник ОП.

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Деталі: Єрмак висловив упевненість, що діалог між Києвом і Будапештом "точно рухається" до зустрічі лідерів.

"Ми домовилися витратити стільки годин, скільки буде потрібно, щоб проговорити усі питання і прийти до розуміння, коли, де та з якими потенційними домовленостями може відбутися зустріч між президентом України та прем’єр-міністром Угорщини", – сказав Андрій Єрмак.

Він додав, що під час зустрічі 29 січня українська сторона хоче "пройтися по усьому спектру питань", та що з Угорщиною потрібно говорити й налагоджувати конструктивний діалог, тому що це сусід України, а також член ЄС і НАТО.

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Передісторія:

Раніше Сійярто заявив, що проведе зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді.

Він нагадав, що мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої він сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Перед цим Зеленський та Орбан коротко перетнулися в Аргентині під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента. Орбан тоді сказав, що прийняв запрошення Зеленського поговорити про питання двосторонніх відносин, але з умовою, що міністри закордонних справ підготують зустріч.

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