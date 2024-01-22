В ОП подтвердили, что готовят почву для встречи Зеленского и Орбана

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о подготовке возможной встречи президента Владимира Зеленского и премьера Венгрии, для этого обе стороны "готовят почву".

Источник: Ермак в интервью "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы точно движемся к встрече Зеленского и Орбана. Это и будет главной задачей во время нашей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречи с Сийярто (главой МИД Венгрии. - Ред.) 29 января в Ужгороде", - сказал глава ОП.

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Детали: Ермак выразил уверенность, что диалог между Киевом и Будапештом "точно движется" к встрече лидеров.

"Мы договорились потратить столько часов, сколько потребуется, чтобы проговорить все вопросы и прийти к пониманию, когда, где и с какими потенциальными договоренностями может состояться встреча между президентом Украины и премьер-министром Венгрии", - сказал Андрей Ермак.

Он добавил, что во время встречи 29 января украинская сторона хочет "пройтись по всему спектру вопросов", и что с Венгрией нужно говорить и налаживать конструктивный диалог, потому что это сосед Украины, а также член ЕС и НАТО.

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Предистория:

Ранее Сийярто заявил, что проведет встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде.

Он напомнил, что провел разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, во время которого он сказал, что встреча Зеленского с Орбаном будет иметь смысл, "если это может дать результат".

Перед этим Зеленский и Орбан коротко пересеклись в Аргентине во время визита на церемонию инаугурации новоизбранного президента. Орбан тогда сказал, что принял приглашение Зеленского поговорить о вопросах двусторонних отношений, но с условием, что министры иностранных дел подготовят встречу.

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