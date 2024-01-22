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ПАРЄ накладе санкції на делегацію Азербайджану за російським сценарієм – джерела

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 22 січня 2024, 11:07
ПАРЄ накладе санкції на делегацію Азербайджану за російським сценарієм – джерела
Фото: Getty Images

У Парламентській асамблеї Ради Європи планують обмежити повноваження делегації Азербайджану за порушення країною принципів організації. Принципове рішення про ініціювання обмежень для Азербайджану вже ухвалене на рівні президентського комітету ПАРЄ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на кілька джерел у Страсбурзі, ознайомлених з підготовкою такого кроку.

Деталі: Принципове рішення про ініціювання обмежень для Азербайджану вже ухвалене на рівні президентського комітету ПАРЄ. Після опівдня, з початком пленарної сесії, депутати офіційно ініціюють цю процедуру, найімовірніше – за формальної ініціативи представника Німеччини.

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Офіційною претензією до країни буде те, що на вибори президента Азербайджану, що відбудуться в лютому, не запросили спостерігачів від ПАРЄ. Також звучить претензія через те, що Азербайджан відмовився допускати доповідачів ПАРЄ у Лачинський коридор.

Передісторія:

  • До цього, починаючи з 2014 року, подібну процедуру Парламентська асамблея запроваджувала проти Росії. Процеси, які вона запустила, у підсумку призвели до глибокої кризи в РЄ та підготували тло для її швидкого виключення з організації у 2022 році.
  • Азербайджан постійно стикається з критикою з боку Ради Європи і її органів, у 2017 році проти країни ініціювали спеціальну процедуру з політичного покарання. Тоді під тиском Страсбурга влада все ж випустила з в’язниці опозиційного політика Мамедова.
  • Утім, у 2022 році в ПАРЄ вже звучали натяки щодо виключення Азербайджану з Ради Європи.
  • До яких саме дій планує вдатися ПАРЄ, наразі невідомо, рішення має ухвалити асамблея. "Європейська правда" у Страсбурзі слідкуватиме за розвитком подій.

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Теми: АзербайджанПАРЄсанкції
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