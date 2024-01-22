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ПАСЕ наложит санкции на делегацию Азербайджана по российскому сценарию - источники

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 11:07
ПАСЕ наложит санкции на делегацию Азербайджана по российскому сценарию - источники
Фото: Getty Images

В Парламентской ассамблее Совета Европы планируют ограничить полномочия делегации Азербайджана за нарушение страной принципов организации. Принципиальное решение об инициировании ограничений для Азербайджана уже принято на уровне президентского комитета ПАСЕ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на несколько источников в Страсбурге, знакомых с подготовкой такого шага.

Детали: Принципиальное решение об инициировании ограничений для Азербайджана уже принято на уровне президентского комитета ПАСЕ. После полудня, с началом пленарной сессии, депутаты официально инициируют эту процедуру, скорее всего - по формальной инициативе представителя Германии.

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Официальной претензией к стране будет то, что на выборы президента Азербайджана, которые состоятся в феврале, не пригласили наблюдателей от ПАСЕ. Также звучит претензия из-за того, что Азербайджан отказался допускать докладчиков ПАСЕ в Лачинский коридор.

Предистория:

  • До этого, начиная с 2014 года, подобную процедуру Парламентская ассамблея вводила против России. Процессы, которые она запустила, в итоге привели к глубокому кризису в СЕ и подготовили фон для ее быстрого исключения из организации в 2022 году.
  • Азербайджан постоянно сталкивается с критикой со стороны Совета Европы и его органов, в 2017 году против страны инициировали специальную процедуру по политическому наказанию. Тогда под давлением Страсбурга власти все же выпустили из тюрьмы оппозиционного политика Мамедова.
  • Впрочем, в 2022 году в ПАСЕ уже звучали намеки об исключении Азербайджана из Совета Европы.
  • К каким именно действиям планирует прибегнуть ПАСЕ, пока неизвестно, решение должна принять ассамблея. "Европейская правда" в Страсбурге будет следить за развитием событий.

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Темы: АзербайджанПАСЕсанкции
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