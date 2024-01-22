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Британія надала ООН фотодокази поставок до Росії зброї КНДР – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 22 січня 2024, 11:53
Британія надала ООН фотодокази поставок до Росії зброї КНДР – ЗМІ
Кім Чен Ин, Володимир Путін, фото: Getty Images

Велика Британія надала експертам ООН зроблені з вересня по грудень супутникові знімки, які можуть доводити факт поставок РФ північнокорейських озброєнь, щоб ініціювати офіційне розслідування щодо цих фактів.

Джерело: The Guardian, яке ознайомилося зі звітом британської розвідки, пише "Європейська правда"

Деталі: У звіті містяться знімки, на яких зафіксовано три російські кораблі – "Майя", "Ангара" і "Марія" – завантажують контейнери у відновленому північнокорейському порту Наджин перед тим, як пройти транзитом до російських портів на Далекому Сході.

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The Guardian

Хоча британські розвідники заявили, що не можуть ідентифікувати, що було в контейнерах, звіт з’явився після того, як США оголосили, що балістичні ракети з Північної Кореї були використані Росією в Україні.

Дипломат ООН заявив, що цей звіт та інші докази повинні стати приводом для повного розслідування порушення Росією і КНДР міжнародних санкцій.

Звіт, разом з іншими доказами від США та інших країн, був наданий групі експертів ООН.

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Усі згадані у звіті російські кораблі потрапили під санкції уряду США у 2022 році.

Два з трьох кораблів також були ідентифіковані в нещодавньому звіті аналітичного центру Royal United Services Institute, який показав зростання обсягів перевезень з Північної Кореї до Росії, що "свідчить про те, що Росія, ймовірно, почала масштабні поставки північнокорейських боєприпасів".

Третє судно було ідентифіковано NK News, незалежним новинним сайтом, що спеціалізується на Північній Кореї, як "частина групи комерційних суден, які здійснили численні поставки військової техніки і боєприпасів з КНДР до Росії".

Що було раніше:

  • Росія посилила співпрацю з Північною Кореєю після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Відомо, що Пхеньян передав Москві артилерійські снаряди й балістичні ракети, які вже застосовувались для ударів по українських містах.
  • У США заявили, що характер безпекової загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.

Теми: КНДРРосіязброя
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