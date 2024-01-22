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Британия предоставила ООН фотодоказательства поставок в Россию оружия КНДР - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 11:53
Британия предоставила ООН фотодоказательства поставок в Россию оружия КНДР - СМИ
Ким Чен Ын, Владимир Путин, фото: Getty Images

Великобритания предоставила экспертам ООН сделанные с сентября по декабрь спутниковые снимки, которые могут доказывать факт поставок РФ северокорейских вооружений, чтобы инициировать официальное расследование по этим фактам.

Источник: The Guardian, которое ознакомилось с отчетом британской разведки, пишет "Европейская правда"

Детали: В отчете содержатся снимки, на которых зафиксировано три российских корабля - "Майя", "Ангара" и "Мария" - загружают контейнеры в восстановленном северокорейском порту Наджин перед тем, как пройти транзитом в российские порты на Дальнем Востоке.

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The Guardian

Хотя британские разведчики заявили, что не могут идентифицировать, что было в контейнерах, отчет появился после того, как США объявили, что баллистические ракеты из Северной Кореи были использованы Россией в Украине.

Дипломат ООН заявил, что этот отчет и другие доказательства должны стать поводом для полного расследования нарушения Россией и КНДР международных санкций.

Отчет, вместе с другими доказательствами от США и других стран, был предоставлен группе экспертов ООН.

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Все упомянутые в отчете российские корабли попали под санкции правительства США в 2022 году.

Два из трех кораблей также были идентифицированы в недавнем отчете аналитического центра Royal United Services Institute, который показал рост объемов перевозок из Северной Кореи в Россию, что "свидетельствует о том, что Россия, вероятно, начала масштабные поставки северокорейских боеприпасов".

Третье судно было идентифицировано NK News, независимым новостным сайтом, специализирующимся на Северной Корее, как "часть группы коммерческих судов, которые осуществили многочисленные поставки военной техники и боеприпасов из КНДР в Россию".

Что предшествовало:

  • Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Известно, что Пхеньян передал Москве артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, которые уже применялись для ударов по украинским городам.
  • В США заявили, что характер угрозы безопасности со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.

Темы: КНДРРосcияоружие
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