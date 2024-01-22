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По всій Україні лунала тривога: МіГ-31К літав понад годину

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 січня 2024, 12:11
По всій Україні лунала тривога: МіГ-31К літав понад годину

По всій Україні вдень 22 січня оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія ракети "Кинджал" винищувача МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно ПС: "Вся Україна - ракетна небезпека!

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Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".

Оновлено: Приблизно за годину і 20 хвилин пішли відбої.

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При цьому за даними Повітряних сил, залишається активність ворожої тактичної авіації на південному та східному напрямках.

Теми: повітряна тривога
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