По всій Україні лунала тривога: МіГ-31К літав понад годину
Понеділок, 22 січня 2024, 12:11
По всій Україні вдень 22 січня оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія ракети "Кинджал" винищувача МіГ-31К.
Джерело: Повітряні сили в соцмережах
Дослівно ПС: "Вся Україна - ракетна небезпека!
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Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".
Оновлено: Приблизно за годину і 20 хвилин пішли відбої.
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При цьому за даними Повітряних сил, залишається активність ворожої тактичної авіації на південному та східному напрямках.