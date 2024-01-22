По всей Украине была тревога: МиГ-31К летал более часа

По всей Украине днем 22 января была объявлена воздушная тревога из-за взлета в России потенциального носителя ракеты "Кинжал" истребителя МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно ВС: "Вся Украина - ракетная опасность!

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Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".

Обновлено: Примерно через час и 20 минут пошли отбои.

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При этом по данным Воздушных сил, остается активность вражеской тактической авиации на южном и восточном направлениях.