По всей Украине была тревога: МиГ-31К летал более часа
Понедельник, 22 января 2024, 12:11
По всей Украине днем 22 января была объявлена воздушная тревога из-за взлета в России потенциального носителя ракеты "Кинжал" истребителя МиГ-31К.
Источник: Воздушные силы в соцсетях
Дословно ВС: "Вся Украина - ракетная опасность!
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Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".
Обновлено: Примерно через час и 20 минут пошли отбои.
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При этом по данным Воздушных сил, остается активность вражеской тактической авиации на южном и восточном направлениях.