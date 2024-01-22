Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По всей Украине была тревога: МиГ-31К летал более часа

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 января 2024, 12:11
По всей Украине была тревога: МиГ-31К летал более часа

По всей Украине днем 22 января была объявлена воздушная тревога из-за взлета в России потенциального носителя ракеты "Кинжал" истребителя МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно ВС: "Вся Украина - ракетная опасность!

Реклама:

Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".

Обновлено: Примерно через час и 20 минут пошли отбои.

ВИДЕО ДНЯ

При этом по данным Воздушных сил, остается активность вражеской тактической авиации на южном и восточном направлениях.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецоперация ГУР МО: в Крыму затоплен ракетный катер РФ "Ивановец"

ЕС согласовал выделение 50 млрд для Украины: поддержали все 27 стран

Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности. СБУ прокомментировала

Европа устала не от Украины, а от Орбана – Туск

Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Все новости...

Читайте УП В Google News

воздушная тревога
Россияне запускали "Шахеды" с юга
Россия атаковала ракетами Кировоградщину, гражданские объекты не повреждены - ОВА
В южных областях была объявлена угроза ударных беспилотников
Последние новости
13:18
В Днепре задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки
12:49
видеоСпецоперация ГУР МО: в Крыму затоплен ракетный катер РФ "Ивановец"
12:48
ВСП остановил дисциплинарное дело в отношении судьи Тандыра, сбившего нацгвардейца
12:44
В "Укрнафте" проходят обыски - источники
12:41
ЕС согласовал выделение 50 млрд для Украины: поддержали все 27 стран
12:35
Правительство отложило приватизацию бывшего "Турбоатома" до конца войны
12:31
фотоНасчитал 20 млн грн жене: на Киевщине разоблачили бухгалтера воинской части
12:22
В США студент во время учебного проекта открыл новый вид динозавров
12:21
Google станет крупнейшим покупателем электроэнергии из голландских ветровых проектов
12:19
Разведка Британии узнала, как Россия планирует использовать остатки группы "Вагнера"
Все новости...
Реклама: