Росіяни обстріляли Краматорськ, один загиблий і двоє поранених – ОВА

Російські загарбники вранці обстріляли Краматорськ Донецької області, у результаті чого загинув чоловік, двоє людей поранені

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook

Пряма мова: "Росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька".

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Деталі: Філашкін підкреслив, що навіть відносно віддалені від фронту міста Донеччини залишаються небезпечні, він закликав мешканців евакуюватись.

Оновлено о 18:42: Голова ОВА повідомив, що кількість поранених зросла до двох, вони отримали необхідну медичну допомогу.

Відомо, що ворог випустив по місту осколково-фугасну ракету "Іскандер". Пошкоджені 7 багатоповерхівок, 3 підприємства і 3 об'єкти соціальної інфраструктури.