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Россияне обстреляли Краматорск, один погибший и двое раненых - ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 22 января 2024, 18:46
Россияне обстреляли Краматорск, один погибший и двое раненых - ОВА

Российские захватчики утром обстреляли Краматорск Донецкой области, в результате чего погиб мужчина, двое людей ранены.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Facebook

Прямая речь: "Россияне обстреляли город около 9:25, тип использованного оружия устанавливаем. На месте попадания погиб 49-летний мужчина, ранения получила его 31-летняя дочь".

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Детали: Филашкин подчеркнул, что даже относительно удаленные от фронта города Донецкой области остаются опасными, он призвал жителей эвакуироваться.

Обновлено в 18:42: Глава ОВА сообщил, что количество раненых выросло до двух, они получили необходимую медицинскую помощь.

Известно, что враг выпустил по городу осколочно-фугасную ракету "Искандер". Повреждены 7 многоэтажек, 3 предприятия и 3 объекта социальной инфраструктуры.

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Темы: Краматорскобстрелжертвы
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