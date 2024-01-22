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Глава МЗС Фінляндії: Завдання ЄС – надати Україні потрібну зброю та наростити власний ОПК

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 22 січня 2024, 12:53
Глава МЗС Фінляндії: Завдання ЄС – надати Україні потрібну зброю та наростити власний ОПК
Еліна Валтонен, фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що перед країнами ЄС стоїть одночасне завдання і надавати Україні потрібну зброю якнайшвидше, і наростити оборонно-промисловий комплекс Євросоюзу, щоб зміцнювати власну обороноздатність.

Джерело: Валтонен під час спілкування зі ЗМІ перед зустріччю очільників МЗС країн Євросоюзу 22 січня, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми зараз готуємо рішення (щодо підтримки України – Ред.), які, сподіваюся, будуть ухвалені на позачерговому саміті за кілька тижнів".

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Деталі: Вона нагадала, що Фінляндія – серед країн, які надали Україні найбільшу підтримку відносно своїх можливостей, та зауважила, що важливо, аби підтримка з боку ЄС залишалася об’єднаною і кожна країна робила пропорційний внесок.

"Потрібно закривати термінові потреби, які Україна має зараз, але також – і наша позиція тут дуже чітка – ми маємо знайти спосіб стратегічно, на довгострокову перспективу нарощувати нашу спільну європейську оборонну індустрію і наші спроможності… Це у наших стратегічних інтересах", – наголосила Валтонен.

Що було раніше:

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  • Міністр закордонних справ Латвії акцентував, що "Росія не зупиниться, доки її не зупинити", а вагання з підтримкою України зараз у майбутньому будуть коштувати країнам Заходу ще дорожче, аніж допомога Україні. 
  • Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у новорічному зверненні закликав інвестувати у виробництво зброї, щоб довести, що Європа є сильною.

Теми: допомога УкраїніЄСФінляндіязброя
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