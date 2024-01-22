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Глава МИД Финляндии: Задача ЕС - предоставить Украине нужное оружие и нарастить собственный ОПК

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 12:53
Глава МИД Финляндии: Задача ЕС - предоставить Украине нужное оружие и нарастить собственный ОПК
Элина Валтонен, фото: Getty images

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что перед странами ЕС стоит одновременная задача и предоставлять Украине нужное оружие как можно быстрее, и нарастить оборонно-промышленный комплекс Евросоюза, чтобы укреплять собственную обороноспособность.

Источник: Валтонен во время общения со СМИ перед встречей руководителей МИД стран Евросоюза 22 января, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы сейчас готовим решение (по поддержке Украины - Ред.), которые, надеюсь, будут приняты на внеочередном саммите через несколько недель".

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Детали: Она напомнила, что Финляндия - среди стран, которые предоставили Украине наибольшую поддержку относительно своих возможностей, и отметила, что важно, чтобы поддержка со стороны ЕС оставалась объединенной и каждая страна делала пропорциональный вклад.

"Нужно закрывать срочные потребности, которые Украина имеет сейчас, но также - и наша позиция здесь очень четкая - мы должны найти способ стратегически, на долгосрочную перспективу наращивать нашу общую европейскую оборонную индустрию и наши возможности... Это в наших стратегических интересах", - подчеркнула Валтонен.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министр иностранных дел Латвии акцентировал, что "Россия не остановится, пока ее не остановить", а колебания с поддержкой Украины сейчас в будущем будут стоить странам Запада еще дороже, чем помощь Украине.
  • Президент Финляндии Саули Ниинистё в новогоднем обращении призвал инвестировать в производство оружия, чтобы доказать, что Европа сильна. 

Темы: помощь УкраинеЕСФинляндияоружие
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