Глава МИД Финляндии: Задача ЕС - предоставить Украине нужное оружие и нарастить собственный ОПК
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что перед странами ЕС стоит одновременная задача и предоставлять Украине нужное оружие как можно быстрее, и нарастить оборонно-промышленный комплекс Евросоюза, чтобы укреплять собственную обороноспособность.
Источник: Валтонен во время общения со СМИ перед встречей руководителей МИД стран Евросоюза 22 января, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Мы сейчас готовим решение (по поддержке Украины - Ред.), которые, надеюсь, будут приняты на внеочередном саммите через несколько недель".
Детали: Она напомнила, что Финляндия - среди стран, которые предоставили Украине наибольшую поддержку относительно своих возможностей, и отметила, что важно, чтобы поддержка со стороны ЕС оставалась объединенной и каждая страна делала пропорциональный вклад.
"Нужно закрывать срочные потребности, которые Украина имеет сейчас, но также - и наша позиция здесь очень четкая - мы должны найти способ стратегически, на долгосрочную перспективу наращивать нашу общую европейскую оборонную индустрию и наши возможности... Это в наших стратегических интересах", - подчеркнула Валтонен.
Что предшествовало:
- Министр иностранных дел Латвии акцентировал, что "Россия не остановится, пока ее не остановить", а колебания с поддержкой Украины сейчас в будущем будут стоить странам Запада еще дороже, чем помощь Украине.
- Президент Финляндии Саули Ниинистё в новогоднем обращении призвал инвестировать в производство оружия, чтобы доказать, что Европа сильна.