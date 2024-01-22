У ПАРЄ офіційно оскаржили повноваження делегації Азербайджану

Парламентська асамблея Ради Європи розпочала процедуру, що може призвести до обмеження прав Азербайджану, цей крок був наперед погоджений групами та національними делегаціями.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга

Деталі: Процедуру формально ініціював глава групи соціал-демократів та глава німецької делегації у ПАРЄ Франк Шваббе. Він звинуватив Азербайджан у переслідуванні опозиції, масових порушеннях прав людини в Крабаху та висловив впевненість, що "немає інших способів вплинути", крім обмеження прав азербайджанців у ПАРЄ.

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"Є пряма відповідальність азербайджанської делегації за те, що наші представники не могли відвідати політичних в’язнів та Лачінський коридор, а також не були запрошені на спостереження за виборами", – додав він.

Відповідно до правил, на підтримку оскарження у залі мало встати не менше 30 депутатів, це сталося. Тепер питання буде спрямоване у моніторинговий комітет для підготовки доповіді, і у один з наступних сесійних днів ПАРЄ вирішить, чи накладати санкції на Азербайджан, і які саме.

Це оскарження за змістовними причинами ідентичне до того, яке застосовували раніше до Росії, до її виключення з РЄ.

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Азербайджан постійно стикається з критикою з боку Ради Європи і її органів, у 2017 році проти країни ініціювали спеціальну процедуру з політичного покарання. Тоді під тиском Страсбурга влада все ж випустила з в’язниці опозиційного політика Мамедова.

Також були оскаржені повноваження німецької делегації, але не за змістовними, а за процедурними мотивами – через сумніви у обранні пропутінських делегатів від партії "Ліві", Андрея Гунько.

"Європейська правда" повідомлятиме про події у Страсбурзі.