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У ПАРЄ офіційно оскаржили повноваження делегації Азербайджану

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 22 січня 2024, 13:45
У ПАРЄ офіційно оскаржили повноваження делегації Азербайджану
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE

Парламентська асамблея Ради Європи розпочала процедуру, що може призвести до обмеження прав Азербайджану, цей крок був наперед погоджений групами та національними делегаціями.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга

Деталі: Процедуру формально ініціював глава групи соціал-демократів та глава німецької делегації у ПАРЄ Франк Шваббе. Він звинуватив Азербайджан у переслідуванні опозиції, масових порушеннях прав людини в Крабаху та висловив впевненість, що  "немає інших способів вплинути", крім обмеження прав азербайджанців у ПАРЄ.

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"Є пряма відповідальність азербайджанської делегації за те, що наші представники не могли відвідати політичних в’язнів та Лачінський коридор, а також не були запрошені на спостереження за виборами", – додав він.

Відповідно до правил, на підтримку оскарження у залі мало встати не менше 30 депутатів, це сталося. Тепер питання буде спрямоване у моніторинговий комітет для підготовки доповіді, і у один з наступних сесійних днів ПАРЄ вирішить, чи накладати санкції на Азербайджан, і які саме.

Це оскарження за змістовними причинами ідентичне до того, яке застосовували раніше до Росії, до її виключення з РЄ.

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Азербайджан постійно стикається з критикою з боку Ради Європи і її органів, у 2017 році проти країни ініціювали спеціальну процедуру з політичного покарання. Тоді під тиском Страсбурга влада все ж випустила з в’язниці опозиційного політика Мамедова.

Також були оскаржені повноваження німецької делегації, але не за змістовними, а за процедурними мотивами – через сумніви у обранні пропутінських делегатів від партії "Ліві", Андрея Гунько.

"Європейська правда" повідомлятиме про події у Страсбурзі.

Теми: АзаровПАРЄсанкції
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