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В ПАСЕ официально обжаловали полномочия делегации Азербайджана

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 13:45
В ПАСЕ официально обжаловали полномочия делегации Азербайджана
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ FACEBOOK PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE

Парламентская ассамблея Совета Европы начала процедуру, которая может привести к ограничению прав Азербайджана, этот шаг был заранее согласован группами и национальными делегациями.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга

Детали: Процедуру формально инициировал глава группы социал-демократов и глава немецкой делегации в ПАСЕ Франк Шваббе. Он обвинил Азербайджан в преследовании оппозиции, массовых нарушениях прав человека в Крабахе и выразил уверенность, что "нет других способов повлиять", кроме ограничения прав азербайджанцев в ПАСЕ.

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"Есть прямая ответственность азербайджанской делегации за то, что наши представители не могли посетить политических заключенных и Лачинский коридор, а также не были приглашены на наблюдение за выборами", - добавил он.

Согласно правилам, в поддержку обжалования в зале должно было встать не менее 30 депутатов, это произошло. Теперь вопрос будет направлен в мониторинговый комитет для подготовки доклада, и в один из следующих сессионных дней ПАСЕ решит, накладывать ли санкции на Азербайджан, и какие именно.

Это обжалование по содержательным причинам идентично тому, которое применяли ранее к России, до ее исключения из СЕ.

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Азербайджан постоянно сталкивается с критикой со стороны Совета Европы и его органов, в 2017 году против страны инициировали специальную процедуру по политическому наказанию. Тогда под давлением Страсбурга власти все же выпустили из тюрьмы оппозиционного политика Мамедова.

Также были обжалованы полномочия немецкой делегации, но не по содержательным, а по процедурным мотивам – из-за сомнений в избрании пропутинских делегатов от партии "Левые", Андрея Гунько.

"Европейская правда" будет сообщать о событиях в Страсбурге

Темы: АзаровПАСЕсанкции
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