Обережно, фейк: шахраї розсилають українцям повідомлення про евакуацію
Понеділок, 22 січня 2024, 13:50
Українці почали отримувати на мобільні телефони фейкові повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо плану евакуації мешканців із підозрілими посиланнями.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "22 січня українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями!
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Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно!".
Деталі: Рятувальники закликають довіряти лише перевіреним джерелам: вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.