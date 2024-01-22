Обережно, фейк: шахраї розсилають українцям повідомлення про евакуацію

Українці почали отримувати на мобільні телефони фейкові повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо плану евакуації мешканців із підозрілими посиланнями.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "22 січня українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями!

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Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно!".

Деталі: Рятувальники закликають довіряти лише перевіреним джерелам: вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.