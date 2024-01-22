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Осторожно, фейк: мошенники рассылают украинцам сообщения об эвакуации

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 января 2024, 13:50
Осторожно, фейк: мошенники рассылают украинцам сообщения об эвакуации
иллюстрация ГСЧС

Украинцы начали получать на мобильные телефоны фейковые сообщения якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о плане эвакуации жителей с подозрительными ссылками.

Источник: ГСЧС

Дословно: "22 января украинцы начали получать сообщения якобы от ГСЧС о плане эвакуации жителей с подозрительными ссылками!

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Официально сообщаем: это работа кибермошенников! ГСЧС не осуществляла рассылку этих сообщений, а переходить по ссылкам крайне опасно!".

Детали: Спасатели призывают доверять только проверенным источникам: вся актуальная информация всегда размещается на официальном сайте и страницах ГСЧС в социальных сетях.

Темы: ГСЧС
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