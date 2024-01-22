Осторожно, фейк: мошенники рассылают украинцам сообщения об эвакуации
Понедельник, 22 января 2024, 13:50
Украинцы начали получать на мобильные телефоны фейковые сообщения якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о плане эвакуации жителей с подозрительными ссылками.
Источник: ГСЧС
Дословно: "22 января украинцы начали получать сообщения якобы от ГСЧС о плане эвакуации жителей с подозрительными ссылками!
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Официально сообщаем: это работа кибермошенников! ГСЧС не осуществляла рассылку этих сообщений, а переходить по ссылкам крайне опасно!".
Детали: Спасатели призывают доверять только проверенным источникам: вся актуальная информация всегда размещается на официальном сайте и страницах ГСЧС в социальных сетях.