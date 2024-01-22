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В Україну йде сніг з дощем

Ірина БалачукПонеділок, 22 січня 2024, 13:49
В Україну йде сніг з дощем
Фото pixabay.com

У найближчу добу в Україні переважно без опадів, надалі прийдуть мокрий сніг та дощ.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 23 січня у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях невеликий сніг, вдень місцями з дощем, на решті території без опадів.

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Температура вночі 0-5° морозу, на сході країни, в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні та заході країни 1-5° тепла.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві вночі -1°…-3°, без опадів, вдень -1°…+1°, невеликий сніг. Вітер південний, 7-12 м/с. 

 
Погода 23 січня
Скриншот з сайту УГМЦ

24 січня по всій країні, крім півдня, мокрий сніг та дощ, а в Карпатах значний сніг, на Закарпатті значні опади.

Вночі 0-5° морозу, на сході та в центрі країни до 11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні та заході країни 1-5° тепла.

У середу вітер західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями в Україні пориви 15-20 м/с.

У Києві вночі 0°…-2°, невеликий сніг, вдень +1°…+3°, невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. 

 
Погода 24 січня
Скриншот з сайту УГМЦ

25 січня по всій країні мокрий сніг та дощ, а в Карпатах значний сніг, у більшості областей протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі у східних областях та Карпатах 2-7° морозу, вдень у південній та західній частині 1-6° тепла).

У Києві в четвер вночі +3°…+1°, вдень +1°…+3°, упродовж доби мокрий сніг та дощ, вітер західний 7-12 м/с.

 
Погода 25 січня 
Скриншот з сайту УГМЦ

Теми: погода
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