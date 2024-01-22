В Україну йде сніг з дощем
У найближчу добу в Україні переважно без опадів, надалі прийдуть мокрий сніг та дощ.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: 23 січня у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях невеликий сніг, вдень місцями з дощем, на решті території без опадів.
Температура вночі 0-5° морозу, на сході країни, в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні та заході країни 1-5° тепла.
На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.
Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
У Києві вночі -1°…-3°, без опадів, вдень -1°…+1°, невеликий сніг. Вітер південний, 7-12 м/с.
24 січня по всій країні, крім півдня, мокрий сніг та дощ, а в Карпатах значний сніг, на Закарпатті значні опади.
Вночі 0-5° морозу, на сході та в центрі країни до 11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні та заході країни 1-5° тепла.
У середу вітер західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями в Україні пориви 15-20 м/с.
У Києві вночі 0°…-2°, невеликий сніг, вдень +1°…+3°, невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
25 січня по всій країні мокрий сніг та дощ, а в Карпатах значний сніг, у більшості областей протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі у східних областях та Карпатах 2-7° морозу, вдень у південній та західній частині 1-6° тепла).
У Києві в четвер вночі +3°…+1°, вдень +1°…+3°, упродовж доби мокрий сніг та дощ, вітер західний 7-12 м/с.