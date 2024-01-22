В Украину идет снег с дождем

В ближайшие сутки в Украине преимущественно без осадков, в среду и четверг придут мокрый снег и дождь.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 23 января в западных, днем и в северных и Винницкой областях небольшой снег, днем местами с дождем, на остальной территории без осадков.

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Температура ночью 0-5° мороза, на востоке страны, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге и западе страны 1-5° тепла.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве ночью -1°...-3°, без осадков, днем -1°...+1°, небольшой снег. Ветер южный, 7-12 м/с.

Погода 23 января Скриншот с сайта УГМЦ

24 января по всей стране, кроме юга, мокрый снег и дождь, а в Карпатах значительный снег, на Закарпатье значительные осадки.

Ночью 0-5° мороза, на востоке и в центре страны до 11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге и западе страны 1-5° тепла.

В среду ветер западный, 7-12 м/с, в западных областях местами в Украине порывы 15-20 м/с.

В Киеве ночью 0°...-2°, небольшой снег, днем +1°...+3°, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Погода 24 января Скриншот с сайта УГМЦ

25 января по всей стране мокрый снег и дождь, а в Карпатах значительный снег, в большинстве областей в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью в восточных областях и Карпатах 2-7° мороза, днем в южной и западной части 1-6° тепла).

В Киеве в четверг ночью +3°...+1°, днем +1°...+3°, в течение суток мокрый снег и дождь, ветер западный 7-12 м/с.