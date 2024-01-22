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МЗС відповіло Фіцо щодо територіальних поступок РФ: Не може бути й мови

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 22 січня 2024, 14:16
МЗС відповіло Фіцо щодо територіальних поступок РФ: Не може бути й мови
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ України у відповідь на скандальну пропозицію словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо щодо територіальних поступок Росії заявило, що про "територіальний компроміс" не може бути й мови.

Джерело: коментар речника МЗС України Олега Ніколенка щодо останніх заяв словацького прем’єр-міністра, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни".

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Деталі: Він додав, що Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі – зокрема, і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв.

"Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", – зауважив речник українського міністерства.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у середу 24 січня планує зустрітися з українським колегою Денисом Шмигалем. Напередодні зустріч він відзначився скандальними заявами.

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Словацький прем’єр зазначив, що на зустрічі зі Шмигалем він має намір сказати, що усіляко блокуватиме вступ України в НАТО.

Він назвав Україну державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.

"Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", – сказав Фіцо.

Нагадаємо: Перед цим на пресконференції з угорським прем'єром Віктором Орбаном Фіцо укотре повторив раніше озвучувану ним тезу про те, що війна РФ проти України "не має військового рішення".

Теми: МЗССловаччинаРосія
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