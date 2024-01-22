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МИД ответил Фицо относительно территориальных уступок РФ: Не может быть и речи

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 14:16
МИД ответил Фицо относительно территориальных уступок РФ: Не может быть и речи
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Украины в ответ на скандальное предложение словацкого премьер-министра Роберта Фицо по территориальным уступкам России заявило, что о "территориальном компромиссе" не может быть и речи.

Источник: комментарий представителя МИД Украины Олега Николенко относительно последних заявлений словацкого премьер-министра, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Не может быть компромисса относительно территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни любой другой страны".

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Детали: Он добавил, что Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше - в частности, и в Кошицкий, Прешовский и другие словацкие края.

"Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Должны совместными усилиями приближать украинскую победу", - отметил представитель украинского министерства.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду 24 января планирует встретиться с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Накануне встречи он отметился скандальными заявлениями.

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Словацкий премьер отметил, что на встрече со Шмыгалем он намерен сказать, что всячески будет блокировать вступление Украины в НАТО.

Он назвал Украину государством, которое находится под "абсолютным влиянием США", а также намекнул, что ей придется отдать часть своей территории России.

"Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. А чего они ждут? Что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", – сказал Фицо.

Напомним: Перед этим на пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном Фицо в очередной раз повторил ранее озвучиваемый им тезис о том, что война РФ против Украины "не имеет военного решения".

Темы: МИДСловакияРосcия
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