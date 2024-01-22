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У порту Миколаєва затонуло судно: стався витік нафти

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 січня 2024, 14:48
У порту Миколаєва затонуло судно: стався витік нафти
фото держекоінспекції

На території морського порту в Миколаєві затонуло судно Ginger, внаслідок цього стався витік нафтопродуктів.

Джерело: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Деталі: 15 січня на території Миколаївського морського порту затонуло судно, земснаряд (судно технічного флоту ред.) "Ginger", що спричинило виток нафтопродуктів.

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фото екоінспекції

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища 16 січня провели обстеження та відібрали проби води в місці забруднення. Повторні проби було відібрано 19 січня.

Дослівно: "За результатами проведених лабораторних дослідженнях в пробах 16 січня встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів в 7 - 8 разів.

У пробах, відібраних 19 січня, встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 15 – 16 разів.

ВІДЕО ДНЯ

Інспекцією надано запити щодо вжиття заходів із ліквідації забруднення".

 
фото екоінспекції

Теми: Миколаївекологія
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