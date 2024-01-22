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В порту Николаева затонуло судно: произошла утечка нефти

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 января 2024, 14:48
В порту Николаева затонуло судно: произошла утечка нефти
фото госэкоинспекции

На территории морского порта в Николаеве затонуло судно Ginger, в результате этого произошла утечка нефтепродуктов.

Источник: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Детали: 15 января на территории Николаевского морского порта затонуло судно, земснаряд (судно технического флота ред.) "Ginger", что повлекло утечку нефтепродуктов.

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фото экоинспекции

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды 16 января провели обследование и отобрали пробы воды в месте загрязнения. Повторные пробы были отобраны 19 января.

Дословно: "По результатам проведенных лабораторных исследованиях в пробах 16 января установлено превышение содержания нефтепродуктов в 7 - 8 раз.

В пробах, отобранных 19 января, установлено превышение содержания нефтепродуктов в 15 - 16 раз.

ВИДЕО ДНЯ

Инспекцией предоставлены запросы о принятии мер по ликвидации загрязнения".

 
фото экоинспекции

Темы: Николаевэкология
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