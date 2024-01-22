В порту Николаева затонуло судно: произошла утечка нефти
На территории морского порта в Николаеве затонуло судно Ginger, в результате этого произошла утечка нефтепродуктов.
Источник: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа
Детали: 15 января на территории Николаевского морского порта затонуло судно, земснаряд (судно технического флота ред.) "Ginger", что повлекло утечку нефтепродуктов.
Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды 16 января провели обследование и отобрали пробы воды в месте загрязнения. Повторные пробы были отобраны 19 января.
Дословно: "По результатам проведенных лабораторных исследованиях в пробах 16 января установлено превышение содержания нефтепродуктов в 7 - 8 раз.
В пробах, отобранных 19 января, установлено превышение содержания нефтепродуктов в 15 - 16 раз.
Инспекцией предоставлены запросы о принятии мер по ликвидации загрязнения".