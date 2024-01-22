Російський "Новатек" після атаки може оговтуватися кілька тижнів – Reuters

Завод "Новатек", атакований українськими безпілотниками на узбережжі Балтійського моря, може поновити роботу за кілька тижнів чи й місяців, вважають російські аналітики.

Джерело: "Reuters" із посиланням на аналітиків московської брокерської компанії BCS

Деталі: На думку аналітиків, енергетична компанія "Новатек" може відновити великомасштабні операції на своєму переробному комплексі в Усть-Лузі і терміналі в Балтійському морі протягом декількох тижнів після ймовірної атаки безпілотника, яка порушила потоки нафти в Азію.

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"Ми вважаємо, що завод, швидше за все, повернеться до значної потужності протягом декількох тижнів або, в гіршому випадку, місяців", – зазначили аналітики московської брокерської компанії BCS, цитує "Reuters".

У неділю "Новатек" заявив, що був змушений призупинити деякі операції на величезному експортному терміналі в Балтійському морі і "технологічний процес" на комплексі через пожежу, спричинену, як стверджують українські джерела, атакою безпілотника.

Російська газета "Комерсант" повідомила з посиланням на місцеву владу, що в результаті інциденту було пошкоджено два резервуари для зберігання і насосну станцію.

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"Новатек" відмовився від коментарів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що російські військові та інші державні органи вживають необхідних заходів, в тому числі щодо протиповітряної оборони, після ймовірної атаки українського безпілотника на термінал.

Комплекс "Новатек" отримує газовий конденсат, різновид легкої нафти, на переробку близько 7 мільйонів метричних тонн на рік з Пуровського заводу в Західному Сибіру для подальшого виробництва нафтопродуктів, таких як нафта, авіаційне паливо і газойль.

Аналітики вважають, що тепер "Новатек" буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.

Інвестбанк "Сінара" заявив, що через цей інцидент може постраждати чверть доходів "Новатека".

"Новатек" також експортує газовий конденсат з арктичного порту Сабетта. Минулого року експорт зріс приблизно на 20% до 960 000 тонн з 800 000 тонн у 2022 році.

Минулого року Росія експортувала рекордний обсяг нафти, яка використовується для виробництва нафтохімічних продуктів до Азії після запровадження Європейським Союзом у лютому ембарго на російські нафтопродукти.

"Новатек експортує досить багато легкої і важкої нафти, близько 2 млн тонн кожної... значна частина цієї продукції потрапляє в Сінгапурську протоку, Тайвань і Китай", – сказав керівник відділу зріджених вуглеводнів енергетичної консалтингової компанії FGE Арман Ашраф.

За даними LSEG, у 2023 році з порту Усть-Луга, де розташовано кілька точок експорту товарів, в Азію було відправлено 5,2 мільйона тонн нафти, з яких 2,8 мільйона тонн – із терміналу "Новатека".

За даними Kpler і LSEG, у січні з терміналу було відвантажено від двох до чотирьох партій нафти/легкого конденсату загальним об'ємом до 250 000 тонн, які прямують до Азії.