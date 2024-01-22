Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російський "Новатек" після атаки може оговтуватися кілька тижнів – Reuters

Олена РощінаПонеділок, 22 січня 2024, 14:56
Російський Новатек після атаки може оговтуватися кілька тижнів – Reuters
Пожежа на "Новатеку", фото МНС Росії з ТАСС

Завод "Новатек", атакований українськими безпілотниками на узбережжі Балтійського моря, може поновити роботу за кілька тижнів чи й місяців, вважають російські аналітики.

Джерело: "Reuters" із посиланням на аналітиків московської брокерської компанії BCS

Деталі: На думку аналітиків, енергетична компанія "Новатек" може відновити великомасштабні операції на своєму переробному комплексі в Усть-Лузі і терміналі в Балтійському морі протягом декількох тижнів після ймовірної атаки безпілотника, яка порушила потоки нафти в Азію.

Реклама:

"Ми вважаємо, що завод, швидше за все, повернеться до значної потужності протягом декількох тижнів або, в гіршому випадку, місяців", – зазначили аналітики московської брокерської компанії BCS, цитує "Reuters".

У неділю "Новатек" заявив, що був змушений призупинити деякі операції на величезному експортному терміналі в Балтійському морі і "технологічний процес" на комплексі через пожежу, спричинену, як стверджують українські джерела, атакою безпілотника.

Російська газета "Комерсант" повідомила з посиланням на місцеву владу, що в результаті інциденту було пошкоджено два резервуари для зберігання і насосну станцію.

ВІДЕО ДНЯ

"Новатек" відмовився від коментарів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що російські військові та інші державні органи вживають необхідних заходів, в тому числі щодо протиповітряної оборони, після ймовірної атаки українського безпілотника на термінал.

Комплекс "Новатек" отримує газовий конденсат, різновид легкої нафти, на переробку близько 7 мільйонів метричних тонн на рік з Пуровського заводу в Західному Сибіру для подальшого виробництва нафтопродуктів, таких як нафта, авіаційне паливо і газойль.

Аналітики вважають, що тепер "Новатек" буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.

Інвестбанк "Сінара" заявив, що через цей інцидент може постраждати чверть доходів "Новатека".

"Новатек" також експортує газовий конденсат з арктичного порту Сабетта. Минулого року експорт зріс приблизно на 20% до 960 000 тонн з 800 000 тонн у 2022 році.

Минулого року Росія експортувала рекордний обсяг нафти, яка використовується для виробництва нафтохімічних продуктів до Азії після запровадження Європейським Союзом у лютому ембарго на російські нафтопродукти.

"Новатек експортує досить багато легкої і важкої нафти, близько 2 млн тонн кожної... значна частина цієї продукції потрапляє в Сінгапурську протоку, Тайвань і Китай", – сказав керівник відділу зріджених вуглеводнів енергетичної консалтингової компанії FGE Арман Ашраф.

За даними LSEG, у 2023 році з порту Усть-Луга, де розташовано кілька точок експорту товарів, в Азію було відправлено 5,2 мільйона тонн нафти, з яких 2,8 мільйона тонн – із терміналу "Новатека".

За даними Kpler і LSEG, у січні з терміналу було відвантажено від двох до чотирьох партій нафти/легкого конденсату загальним об'ємом до 250 000 тонн, які прямують до Азії.

Теми: Росіяенергетикавійнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний назвав три основні цілі на 2024 рік у війні з Росією

Орбан заявив, що його місія виконана, бо гроші Угорщини не підуть в Україну

ВМС ЗСУ пояснили, чому потоплення ракетного катера "Івановєц" – суттєва втрата для РФ

фотоАктор із "Бандитського Петербурга" отримав підозру від СБУ за підтримку війни і Путіна

В ГУР заперечують, що писали офіційного листа для виїзду Арестовича з країни

Арестович покинув Україну завдяки листу ГУР у вересні – NGL.media

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Росія
InformNapalm отримав нові докази впливу Росії у світі через корупцію та економічні проєкти
МЗС відповіло Фіцо щодо територіальних поступок РФ: Не може бути й мови
У Кремлі не бачать, як Трамп може зупинити російську війну проти України
Останні новини
19:40
У січні держбюджет отримав понад 47 мільярдів митних платежів
19:35
фотоУ ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму – Міноборони
19:32
Окупанти вбили двох французьких волонтерів на Херсонщині
19:30
Залужний назвав три основні цілі на 2024 рік у війні з Росією
19:09
Homo sapiens з'явилися в Європі раніше, ніж вважалося – дослідження
18:53
CBS: США схвалили план ударів по іранських силах у відповідь на ураження бази в Йорданії
18:51
Визнала свого чоловіка непридатним до служби: на голову ВЛК склали адмінпротоколи
18:49
Комітет Ради підтримав законопроєкт про розмитнення авто у "Дії"
18:44
Китай пригрозив Україні погіршенням відносин через його фірми у списку "спонсорів війни" – ЗМІ
18:43
На Буковині судитимуть 17-річного псевдомінера
Усі новини...
Реклама: