Российский "Новатэк" после атаки может приходить в норму несколько недель – Reuters

Завод "Новатэк", атакованный украинскими беспилотниками на побережье Балтийского моря, может возобновить работу через несколько недель или даже месяцев, считают российские аналитики.

Источник: "Reuters" со ссылкой на аналитиков московской брокерской компании BCS

Детали: По мнению аналитиков, энергетическая компания "Новатэк" может возобновить крупномасштабные операции на своем перерабатывающем комплексе в Усть-Луге и терминале в Балтийском море в течение нескольких недель после вероятной атаки беспилотника, которая нарушила потоки нефти в Азию.

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"Мы считаем, что завод, скорее всего, вернется к значительной мощности в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев", – отметили аналитики московской брокерской компании BCS, цитирует "Reuters".

В воскресенье "Новатэк" заявил, что был вынужден приостановить некоторые операции на огромном экспортном терминале в Балтийском море и "технологический процесс" на комплексе из-за пожара, вызванного, как утверждают украинские источники, атакой беспилотника.

Российская газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на местные власти, что в результате инцидента были повреждены два резервуара для хранения и насосная станция.

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"Новатэк" отказался от комментариев.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что российские военные и другие государственные органы принимают необходимые меры, в том числе по противовоздушной обороне, после вероятной атаки украинского беспилотника на терминал.

Комплекс "Новатэк" получает газовый конденсат, разновидность легкой нефти, на переработку около 7 миллионов метрических тонн в год с Пуровского завода в Западной Сибири для дальнейшего производства нефтепродуктов, таких как нефть, авиационное топливо и газойль.

Аналитики считают, что теперь "Новатэк" будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы.

Инвестбанк "Синара" заявил, что из-за этого инцидента может пострадать четверть доходов "Новатэка".

"Новатэк" также экспортирует газовый конденсат из арктического порта Сабетта. В прошлом году экспорт вырос примерно на 20% до 960 000 тонн с 800 000 тонн в 2022 году.

В прошлом году Россия экспортировала рекордный объем нефти, которая используется для производства нефтехимических продуктов в Азию после введения Европейским Союзом в феврале эмбарго на российские нефтепродукты.

"Новатэк экспортирует достаточно много легкой и тяжелой нефти, около 2 млн тонн каждой... значительная часть этой продукции попадает в Сингапурский пролив, Тайвань и Китай", – сказал руководитель отдела сжиженных углеводородов энергетической консалтинговой компании FGE Арман Ашраф.

По данным LSEG, в 2023 году из порта Усть-Луга, где расположено несколько точек экспорта товаров, в Азию было отправлено 5,2 миллиона тонн нефти, из которых 2,8 миллиона тонн – с терминала "Новатэк".

По данным Kpler и LSEG, в январе с терминала было отгружено от двух до четырех партий нефти/легкого конденсата общим объемом до 250 000 тонн, следующих в Азию.