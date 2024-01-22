Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский "Новатэк" после атаки может приходить в норму несколько недель – Reuters

Елена РощинаПонедельник, 22 января 2024, 14:56
Российский Новатэк после атаки может приходить в норму несколько недель – Reuters
Пожар на "Новатэке", фото МЧС России из ТАСС

Завод "Новатэк", атакованный украинскими беспилотниками на побережье Балтийского моря, может возобновить работу через несколько недель или даже месяцев, считают российские аналитики.

Источник: "Reuters" со ссылкой на аналитиков московской брокерской компании BCS

Детали: По мнению аналитиков, энергетическая компания "Новатэк" может возобновить крупномасштабные операции на своем перерабатывающем комплексе в Усть-Луге и терминале в Балтийском море в течение нескольких недель после вероятной атаки беспилотника, которая нарушила потоки нефти в Азию.

Реклама:

"Мы считаем, что завод, скорее всего, вернется к значительной мощности в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев", – отметили аналитики московской брокерской компании BCS, цитирует "Reuters".

В воскресенье "Новатэк" заявил, что был вынужден приостановить некоторые операции на огромном экспортном терминале в Балтийском море и "технологический процесс" на комплексе из-за пожара, вызванного, как утверждают украинские источники, атакой беспилотника.

Российская газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на местные власти, что в результате инцидента были повреждены два резервуара для хранения и насосная станция.

ВИДЕО ДНЯ

"Новатэк" отказался от комментариев.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что российские военные и другие государственные органы принимают необходимые меры, в том числе по противовоздушной обороне, после вероятной атаки украинского беспилотника на терминал.

Комплекс "Новатэк" получает газовый конденсат, разновидность легкой нефти, на переработку около 7 миллионов метрических тонн в год с Пуровского завода в Западной Сибири для дальнейшего производства нефтепродуктов, таких как нефть, авиационное топливо и газойль.

Аналитики считают, что теперь "Новатэк" будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы.

Инвестбанк "Синара" заявил, что из-за этого инцидента может пострадать четверть доходов "Новатэка".

"Новатэк" также экспортирует газовый конденсат из арктического порта Сабетта. В прошлом году экспорт вырос примерно на 20% до 960 000 тонн с 800 000 тонн в 2022 году.

В прошлом году Россия экспортировала рекордный объем нефти, которая используется для производства нефтехимических продуктов в Азию после введения Европейским Союзом в феврале эмбарго на российские нефтепродукты.

"Новатэк экспортирует достаточно много легкой и тяжелой нефти, около 2 млн тонн каждой... значительная часть этой продукции попадает в Сингапурский пролив, Тайвань и Китай", – сказал руководитель отдела сжиженных углеводородов энергетической консалтинговой компании FGE Арман Ашраф.

По данным LSEG, в 2023 году из порта Усть-Луга, где расположено несколько точек экспорта товаров, в Азию было отправлено 5,2 миллиона тонн нефти, из которых 2,8 миллиона тонн – с терминала "Новатэк".

По данным Kpler и LSEG, в январе с терминала было отгружено от двух до четырех партий нефти/легкого конденсата общим объемом до 250 000 тонн, следующих в Азию.

Темы: Росcияэнергетикавойнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ВМС ВСУ объяснили, почему потопление ракетного катера "Ивановец" – существенная потеря для РФ

фотоАктер из "Бандитского Петербурга" получил подозрение от СБУ за поддержку войны и Путина

В ГУР отрицают, что писали официальное письмо для выезда Арестовича из страны

Арестович покинул Украину благодаря письму ГУР в сентябре – NGL.media

видеоСпецоперация ГУР МО: в Крыму затоплен ракетный катер РФ "Ивановец"

Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности. СБУ прокомментировала

Все новости...

Читайте УП В Google News

Росcия
InformNapalm получил новые доказательства влияния России в мире через коррупцию и экономические проекты
МИД ответил Фицо относительно территориальных уступок РФ: Не может быть и речи
В Кремле не видят, как Трамп может остановить российскую войну против Украины
Последние новости
17:18
Без Тейлор Свифт, The Weeknd и Дрейка: Universal Music удалит свои песни из TikTok
17:08
Сидел и ел арахис: в Шотландии нашли самца японского макаки, ​​сбежавшего из экопарка
17:05
Украинцы в 2023 году увеличили оплату карточками более чем на 40%
16:54
Лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты относительно помощи Украине в €50 млрд евро
16:53
Mastercard будет бороться с мошенничеством с помощью искусственного интеллекта
16:46
В Китае казнили пару, выбросившую двоих детей с 15-го этажа
16:41
В ФГИУ рассматривают возможность возобновить на ОПЗ профильную деятельность
16:35
Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду
16:35
50 млрд для Украины: В ЕС назвали предпосылки выделения средств
16:31
фотоПограничники бригады "Помста" взяли в плен трех оккупантов
Все новости...
Реклама: