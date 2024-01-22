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Гарантії безпеки для України: Польща приєдналася до декларації G7

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 22 січня 2024, 14:58
Гарантії безпеки для України: Польща приєдналася до декларації G7
Фото: Getty Images

Прем’єр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва заявив, що Польща приєдналася до декларації країн "Групи семи" про "гарантії безпеки" для України.

Джерело: "Європейська правда" на заяву Туска у соцмережі Х

Пряма мова: "Польща приєдналася до декларації G7 – декларації, метою якої є мобілізувати демократичні країни на підтримку України".

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Деталі: У свою чергу президент Володимир Зеленський назвав переговори з Туском "дуже ефективними". За його словами, йшлося також про фінансову підтримку Польщі для закупівлі зброї для України та спільне виробництво зброї.

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"Ми обговорили приєднання Польщі до декларації G7. Вдячний за вашу готовність почати роботу над безпековою угодою між нашими країнами", – наводить Polsat слова президента України Володимира Зеленського після зустрічі. 

"У часи, коли ми захищаємо не лише нашу незалежність, але й свободу інших націй, солідарність з Україною не можуть зруйнувати будь-які обставини", – сказав президент України, додавши, що усі суперечності між Києвом і Варшавою можна буде вирішити шляхом міжурядових переговорів. 

Що було раніше:

  • Туск прибув до Києва вранці 22 січня, це його перша поїздка в Україну після повернення на посаду прем'єра Польщі. 
  • Він заявив, що у Польщі ніхто не сумнівається у необхідності підтримувати Україну, а також запевнив, що Польща підтримає швидкий вступ України в ЄС.
  • Як відомо, більшість двосторонніх угод між Україною і партнерами, які приєдналися до рамкової декларації G7, ще на етапі переговорів.
  • В середині січня підписали першу фіналізовану угоду – між Україною та Сполученим Королівством – під час візиту до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака.

"Європейська правда" детально розповідає про значення цього документа у статті Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога

Теми: ПольщаУкраїнагарантії безпеки
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