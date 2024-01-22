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Гарантии безопасности для Украины: Польша присоединилась к декларации G7

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 14:58
Гарантии безопасности для Украины: Польша присоединилась к декларации G7
Фото: Getty Images

Премьер Польши Дональд Туск во время визита в Киев заявил, что Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины.

Источник: "Европейская правда" на заявление Туска в соцсети Х

Прямая речь: "Польша присоединилась к декларации G7 - декларации, целью которой является мобилизовать демократические страны в поддержку Украины".

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Детали: В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал переговоры с Туском "очень эффективными". По его словам, речь шла также о финансовой поддержке Польши для закупки оружия для Украины и совместном производстве оружия.

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"Мы обсудили присоединение Польши к декларации G7. Благодарен за вашу готовность начать работу над соглашением по безопасности между нашими странами", – приводит Polsat слова президента Украины Владимира Зеленского после встречи.

"Во времена, когда мы защищаем не только нашу независимость, но и свободу других наций, солидарность с Украиной не могут разрушить любые обстоятельства", – сказал президент Украины, добавив, что все противоречия между Киевом и Варшавой можно будет решить путем межправительственных переговоров.

Что предшествовало:

  • Туск прибыл в Киев утром 22 января, это его первая поездка в Украину после возвращения на должность премьера Польши.
  • Он заявил, что в Польше никто не сомневается в необходимости поддерживать Украину, а также заверил, что Польша поддержит быстрое вступление Украины в ЕС.
  • Как известно, большинство двусторонних соглашений между Украиной и партнерами, которые присоединились к рамочной декларации G7, еще на этапе переговоров.
  • В середине января подписали первое финализированное соглашение – между Украиной и Соединенным Королевством – во время визита в Киев премьера Великобритании Риши Сунака.

"Европейская правда" подробно рассказывает о значении этого документа в статье Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа

Темы: ПольшаУкраинагарантии безопасности
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