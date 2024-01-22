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Росіяни авіабомбами знищили базу для відновлення світла – Харківобленерго

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 22 січня 2024, 15:30
Росіяни авіабомбами знищили базу для відновлення світла – Харківобленерго
Зруйнована база електриків у Куп'янському районі, фото Харківобленерго

У Куп'янському районі на Харківщині внаслідок російського обстрілу знищено базу електромонтерів та бригадний автомобіль.

Джерело: "Харківобленерго"

Дослівно: "Це трапилося 21 січня близько 18:30. За попередніми даними, поряд з будівлею було влучання двох керованих авіабомб. На щастя, це був неробочий час, і ніхто з працівників не постраждав. 

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Знеструмлення через обстріли в цьому районі трапляються часто. Було зручно мати цю базу для оперативного реагування на такі випадки. Дуже шкода, що ми втратили це майно, але найголовніше – всі цілі".

Деталі: В "Харківобленерго" уточнили, що внаслідок обстрілу знищено обладнання, інструменти, інвентар, а також бригадний автомобіль, який знаходився в гаражі. 

 
фото Харківобленерго
 
 

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Теми: Харківська областьелектроенергіяобстріленергетика
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