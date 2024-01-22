Росіяни авіабомбами знищили базу для відновлення світла – Харківобленерго

У Куп'янському районі на Харківщині внаслідок російського обстрілу знищено базу електромонтерів та бригадний автомобіль.

Джерело: "Харківобленерго"

Дослівно: "Це трапилося 21 січня близько 18:30. За попередніми даними, поряд з будівлею було влучання двох керованих авіабомб. На щастя, це був неробочий час, і ніхто з працівників не постраждав.

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Знеструмлення через обстріли в цьому районі трапляються часто. Було зручно мати цю базу для оперативного реагування на такі випадки. Дуже шкода, що ми втратили це майно, але найголовніше – всі цілі".

Деталі: В "Харківобленерго" уточнили, що внаслідок обстрілу знищено обладнання, інструменти, інвентар, а також бригадний автомобіль, який знаходився в гаражі.

фото Харківобленерго