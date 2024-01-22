Россияне авиабомбами уничтожили базу для восстановления света – Харьковоблэнерго

В Купянском районе Харьковской области в результате российского обстрела уничтожена база электромонтеров и бригадный автомобиль.

Источник: "Харьковоблэнерго"

Дословно: "Это случилось 21 января около 18:30. По предварительным данным, рядом со зданием было попадание двух управляемых авиабомб. К счастью, это было нерабочее время, и никто из работников не пострадал.

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Обесточивание из-за обстрелов в этом районе случаются часто. Было удобно иметь эту базу для оперативного реагирования на такие случаи. Очень жаль, что мы потеряли это имущество, но самое главное - все целы".

Детали: В "Харьковоблэнерго" уточнили, что в результате обстрела уничтожено оборудование, инструменты, инвентарь, а также бригадный автомобиль, который находился в гараже.

фото Харкіобленерго