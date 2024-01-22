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Зеленський після зустрічі з Туском: Є новий польський оборонний пакет

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 22 січня 2024, 15:56
Зеленський після зустрічі з Туском: Є новий польський оборонний пакет
Дональд Туск, Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем’єром Польщі Дональдом Туском під час його візиту до Києва заявив, що Польща передасть Києву новий пакет озброєнь.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України", – зазначив Зеленський.

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Деталі: За його словами, вони провели "дуже продуктивні" переговори щодо всіх аспектів двосторонніх відносин України та Польщі.

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"Обговорили сьогодні з паном премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України!", – вказав Зеленський.

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Читайте детальну статтю про те, чи призведе візит прем'єра Польщі в Київ до перезавантаження відносин

Теми: Польщадопомога УкраїнізброяЗеленський
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