Зеленський після зустрічі з Туском: Є новий польський оборонний пакет

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем’єром Польщі Дональдом Туском під час його візиту до Києва заявив, що Польща передасть Києву новий пакет озброєнь.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України", – зазначив Зеленський.

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Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.



We appreciate Poland's unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024

Деталі: За його словами, вони провели "дуже продуктивні" переговори щодо всіх аспектів двосторонніх відносин України та Польщі.

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"Обговорили сьогодні з паном премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України!", – вказав Зеленський.

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