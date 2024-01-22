Зеленский после встречи с Туском: Есть новый польский оборонный пакет

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьером Польши Дональдом Туском во время его визита в Киев заявил, что Польша передаст Киеву новый пакет вооружений.

Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд - это польский кредит для Украины", - отметил Зеленский.

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Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.



We appreciate Poland's unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024

Детали: По его словам, они провели "очень продуктивные" переговоры по всем аспектам двусторонних отношений Украины и Польши.

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"Обсудили сегодня с господином премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия. Спасибо за поддержку Украины!", – указал Зеленский.

Что предшествовало:

По итогам визита Туска стало известно, что Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины. Обе страны начнут работу над двусторонним соглашением по безопасности.

Также Туск заверил, что Польша поддержит быстрое вступление Украины в ЕС.

Кроме того, правительство Польши назначит уполномоченного по вопросам восстановления Украины.

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