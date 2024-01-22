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Зеленский после встречи с Туском: Есть новый польский оборонный пакет

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 15:56
Зеленский после встречи с Туском: Есть новый польский оборонный пакет
Дональд Туск, Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьером Польши Дональдом Туском во время его визита в Киев заявил, что Польша передаст Киеву новый пакет вооружений.

Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд - это польский кредит для Украины", - отметил Зеленский.

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Детали: По его словам, они провели "очень продуктивные" переговоры по всем аспектам двусторонних отношений Украины и Польши.

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"Обсудили сегодня с господином премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия. Спасибо за поддержку Украины!", – указал Зеленский.

Что предшествовало:

Читайте подробную статью о том, приведет ли визит премьера Польши в Киев к перезагрузке отношений.

Темы: Польшапомощь УкраинеоружиеЗеленский
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