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Поліцейські не будуть ходити і роздавати повістки – глава НПУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 січня 2024, 16:21
Поліцейські не будуть ходити і роздавати повістки – глава НПУ
Іван Вигівський. фото НПУ

Голова Національної поліції Іван Вигівський пояснює, що роздача повісток громадянам не входить до функціональних обов'язків поліцейських.

Джерело: Вигівський в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "Позаминулого тижня у парламент виносився один із законопроектів щодо мобілізації, але він отримав зауваження та повернутий на доопрацювання. Лунає багато думок, заяв та коментарів стосовно роздачі повісток поліцейськими, а деякі діячі періодично озвучують навіть ідею про те, що поліцію необхідно мобілізувати та зобов’язати роздавати повістки без залучення ТЦК.

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Поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місцезнаходження ухилянтів, та згідно з повноваженнями і за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких осіб. Але вручення повісток, спільні наряди – це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського.

Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов'язки, в тому числі і непритаманні поліції функції. Ми готові допомагати, але особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено нашим функціоналом".

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Теми: мобілізаціяполіція
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