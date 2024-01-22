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Полицейские не будут ходить и раздавать повестки – глава НПУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 января 2024, 16:21
Полицейские не будут ходить и раздавать повестки – глава НПУ
Иван Выговский. фото НПУ

Глава Национальной полиции Иван Выговский объясняет, что раздача повесток гражданам не входит в функциональные обязанности полицейских.

Источник: Выговский в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "На позапрошлой неделе в парламент выносился один из законопроектов по мобилизации, но он получил замечания и возвращен на доработку. Звучит много мнений, заявлений и комментариев относительно раздачи повесток полицейскими, а некоторые деятели периодически озвучивают даже идею о том, что полицию необходимо мобилизовать и обязать раздавать повестки без привлечения ТЦК.

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Полиция максимально способствует ТЦК в том, чтобы устанавливать местонахождение уклонистов, и согласно полномочиям и при наличии необходимых документов от ТЦК, доставлять к ним таких лиц. Но вручение повесток, совместные наряды - это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК еще и полицейского.

Мы стоим на блокпостах, ежедневно выполняем свои обязанности, в том числе и несвойственные полиции функции. Мы готовы помогать, но лично физически полицейские ходить раздавать повестки не будут. По крайней мере до того, пока законом не будет установлена такая норма и это не будет определено нашим функционалом".

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Темы: мобилизацияполиция
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