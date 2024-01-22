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Окупанти Севастополя перекрили воду начебто через бруд та оголосили вихідні

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 січня 2024, 16:36
Окупанти Севастополя перекрили воду начебто через бруд та оголосили вихідні
Фото: Getty Images

Окупаційна "влада" Севастополя заявила, що відключила водопостачання мешканцям начебто через значне забруднення води та оголосила, що вівторок та середа будуть вихідними днями.

Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв, "Радіо Свобода", місцеві ЗМІ

Пряма мова Развожаєва: "Випало багато снігу, і буквально за добу він розтанув. Пішов різкий приплив брудної води з гір у річку Чорну, піднялися ґрунтові води. Показники були перевищені майже в сотні разів. Подібна природна ситуація була в Севастополі востаннє в 70-х роках.

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Через підйом річок і сходження селевих потоків різко підвищився рівень каламутності води: якщо у звичайному режимі суспензія становить 1,5 мг на літр, зараз вона зросла до 58 мг на літр. Тобто, вода стала бруднішою майже в 60 разів. За такої каламутності води різко погіршується швидкість обробки води. Саме тому ми зупиняємо водозабори і проводимо чистку системи".

Деталі: Повідомляється, що з понеділка в місті закрито школи та дитячі садки. У дошкільних установах працюють тільки чергові групи - для дітей, чиї батьки продовжують ходити на роботу.

Перебої з постачанням водопровідної води в Севастополі почалися 19 січня. За одну ніч у місті та околицях випала третина місячної норми опадів, що призвело до потужного паводку.

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Окупаційна влада міста стверджує, що на завершення робіт з очищення системи водопостачання знадобиться ще понад 50 годин. Відновити подачу води обіцяють увечері 24 січня.

Окупанти закликали мешканців зробити запаси води та заявили, що процес повноцінного водопостачання може затягнутись на тиждень або більше. Також Развожаєв повідомив, що для мешканців вівторок та середу зроблять вихідними.

Теми: Севастопольводаокупація
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