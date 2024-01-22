Оккупанты Севастополя перекрыли воду якобы из-за грязи и объявили выходные

Оккупационная "власть" Севастополя заявила, что отключила водоснабжение жителям якобы из-за значительного загрязнения воды и объявила, что вторник и среда будут выходными днями.

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев, "Радио Свобода", местные СМИ

Прямая речь Развожаева: "Выпало много снега, и буквально за сутки он растаял. Пошел резкий приток грязной воды с гор в реку Черную, поднялись грунтовые воды. Показатели были превышены почти в сотни раз. Подобная природная ситуация была в Севастополе в последний раз в 70-х годах.

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Из-за подъема рек и схода селевых потоков резко повысился уровень мутности воды: если в обычном режиме взвесь составляет 1,5 мг на литр, сейчас она выросла до 58 мг на литр. То есть, вода стала грязнее почти в 60 раз. При такой мутности воды резко ухудшается скорость обработки воды. Именно поэтому мы останавливаем водозаборы и проводим чистку системы".

Детали: Сообщается, что с понедельника в городе закрыты школы и детские сады. В дошкольных учреждениях работают только дежурные группы - для детей, чьи родители продолжают ходить на работу.

Перебои с поставками водопроводной воды в Севастополе начались 19 января. За одну ночь в городе и окрестностях выпала треть месячной нормы осадков, что привело к мощному паводку.

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Оккупационные власти города утверждают, что на завершение работ по очистке системы водоснабжения понадобится еще более 50 часов. Восстановить подачу воды обещают вечером 24 января.

Оккупанты призвали жителей сделать запасы воды и заявили, что процесс полноценного водоснабжения может затянуться на неделю или больше. Также Развожаев сообщил, что для жителей вторник и среду сделают выходными.