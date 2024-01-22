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Офіс президента: Безпекова угода зі США матиме більше пунктів, ніж з Британією

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 22 січня 2024, 17:27
Офіс президента: Безпекова угода зі США матиме більше пунктів, ніж з Британією
андрій єрмак. фото: Getty Images

Голова Офісу президента Андрій Єрмак каже, що договір України зі Сполученими Штатами щодо питань безпеки матиме більше пунктів, ніж подібний договір з Великою Британією.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда"

Деталі: "Я думаю, що в (безпековому) договорі зі США буде ще більше (пунктів). Думаю, він буде ще особливішим. Ми працюємо над цим", – зазначив Єрмак.

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На запитання, чому перша подібна угода була укладена не зі Сполученими Штатами, а Великою Британією, він пояснив, що це була внутрішня домовленість.

"З американцями ми готуємося, ми вже почали перші консультації. Америка, як і раніше, залишається головним нашим партнером, союзником", – запевнив Єрмак.

Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Конкретні двосторонні договори з державами, які погодяться надати безпекові зобов'язання, передбачали підписати пізніше.

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Раніше під час візиту британського прем'єра Ріші Сунака до Києва відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО. Це перша двостороння угода на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та державами, що до них приєдналися.

Читайте також: Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога.

Теми: СШАУкраїнаВелика Британія
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