Офис президента: Договор по безопасности с США будет иметь больше пунктов, чем с Британией

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорит, что договор Украины с Соединенными Штатами по вопросам безопасности будет иметь больше пунктов, чем подобный договор с Великобританией.

Источник: Ермак в интервью "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда"

Детали: "Я думаю, что (в договоре по безопасности) с США будет еще больше (пунктов). Думаю, он будет еще более особенным. Мы работаем над этим", – отметил Ермак.

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На вопрос, почему первое подобное соглашение было заключено не с Соединенными Штатами, а Великобританией, он пояснил, что это была внутренняя договоренность.

"С американцами мы готовимся, мы уже начали первые консультации. Америка по-прежнему остается главным нашим партнером, союзником", – заверил Ермак.

Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Конкретные двусторонние договоры с государствами, которые согласятся предоставить обязательства по безопасности, предполагали подписать позже.

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Ранее во время визита британского премьера Риши Сунака в Киев состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО. Это первое двустороннее соглашение во исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и государствами, которые к ним присоединились.

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