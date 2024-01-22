ССО показали "демілітаризацію" Граду й Гіацинта противника
Понеділок, 22 січня 2024, 17:47
Сили спецоперацій продовжують виконувати завдання на Південному напрямку, спецпризначенці поділилися кажрами знищення ворожої техніки.
Джерело: пресслужба ССО в соцмережах
Деталі: Під час ведення розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожу важку техніку – реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", 152-мм гармати "Гіацинт-Б" та Д-20.
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Зазначається, що по БМ-21 "Град" воїни ССО навели вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони і внаслідок удару реактивну систему було знищено.
В свою чергу по "Гіацинт-Б" і Д-20 оператори завдали вогневого ураження ударними дронами, внаслідок чого гармати було пошкоджено та виведено з ладу.
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