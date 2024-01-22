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ССО показали "демилитаризацию" Града и Гиацинта противника

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 января 2024, 17:47
ССО показали демилитаризацию Града и Гиацинта противника
скриншот

Силы спецопераций продолжают выполнять задачи на Южном направлении, спецназовцы поделились кадрами поражения вражеской техники.

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях

Детали: Во время ведения разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражескую тяжелую технику – реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", 152-мм пушки "Гиацинт-Б" и Д-20.

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Отмечается, что по БМ-21 "Град" воины ССО навели огонь HIMАRS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны и в результате удара реактивная система была уничтожена.

В свою очередь по "Гиацинт-Б" и Д-20 операторы нанесли огневое поражение ударными дронами, в результате чего пушки были повреждены и выведены из строя.

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Темы: ССОвойна
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