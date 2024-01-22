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Посол Британії: Ми готові, що нашою зброєю переможуть Росію

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 22 січня 2024, 17:56
Посол Британії: Ми готові, що нашою зброєю переможуть Росію
Мартін Гарріс. фото: Getty Images

Посол Британії в Україні Мартін Гарріс відповів, чи є в України дозвіл Лондона бити по РФ британською зброєю. За його словами, Британія готова до того, що її зброя буде складовою поразки Росії.

Джерело: Гарріс в інтерв’ю "Європейській правді"

Деталі: "Звичайно, ми постачаємо і постачали зброю Україні. Я пишаюся тим, що Британія була першою європейською країною, яка постачала летальну зброю Україні – це були антитанкові ракети нового покоління. Потім бойові танки, потім далекобійні ракети", – зауважив дипломат.

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Він додав, що після підписання безпекового договору з Україною постачання зброї буде вже не тільки політикою, а обов'язком.

Водночас він наголосив, що зараз застосування британської зброї більш орієнтоване на окуповані території – перш за все на Крим. 

На уточнення, що Гарріс не заперечив можливість використовувати зброю Британії на території Росії, посол відповів, що це "перш за все, стратегія України". 

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"Це не стратегія Великої Британії, не стратегія інших партнерів. Це Україна, яка має створити стратегію (застосування зброї, – ЄП) для перемоги", – зауважив дипломат.

Гарріс також зазначив, що минулорічні події на Чорному морі стали справжньою перемогою України, яка мала геостратегічний і економічний ефект.

Повне інтерв’ю з послом дивіться на нашому Youtube-каналі.

Теми: Велика БританіяУкраїназброяРосія
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