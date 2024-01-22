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Посол: Британия готова, что ее оружием победят Россию

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 17:56
Посол: Британия готова, что ее оружием победят Россию
Мартин Харрис. фото: Getty Images

Посол Британии в Украине Мартин Харрис ответил, есть ли у Украины разрешение Лондона бить по РФ британским оружием. По его словам, Великобритания готова к тому, что ее оружие будет составляющей поражения России.

Источник: Харрис в интервью "Европейской правде"

Детали: По словам посла, Великобритания готова к тому, что ее оружие будет составляющей поражения России.

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"Конечно, мы поставляем и поставляли оружие Украине. Я горжусь тем, что Великобритания была первой европейской страной, которая поставляла летальное оружие Украине – это были антитанковые ракеты нового поколения. Затем боевые танки, затем дальнобойные ракеты", – отметил дипломат.

Он добавил, что после подписания договора по безопасности с Украиной поставки оружия будет уже не только политикой, а обязанностью.

В то же время он отметил, что сейчас применение британского оружия более ориентировано на оккупированные территории – прежде всего на Крым. 

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На уточнение, что Харрис не отрицает возможность использовать оружие Британии на территории России, посол ответил, что это "прежде всего, стратегия Украины". 

"Это не стратегия Великобритании, не стратегия других партнеров. Это Украина, которая должна создать стратегию (применение оружия,- ЕП) для победы", – отметил дипломат.

Харрис также отметил, что прошлогодние события на Черном море стали настоящей победой Украины, которая имела геостратегический и экономический эффект.

Полное интервью с послом смотрите на нашем Youtube-канале.

Темы: ВеликобританияУкраинаоружиеРосcия
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