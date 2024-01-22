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Росіяни вдарили артилерією по Куп'янську: є жертва і поранений

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 січня 2024, 18:06
Росіяни вдарили артилерією по Куп'янську: є жертва і поранений
фото ДСНС

Російські окупаційні війська у понеділок 22 січня обстріляли Куп'янськ на Харківщині: одна людина загинула, ще одна – постраждала.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Окупанти вчергове вдарили артилерією по Куп’янську.

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На жаль, одна людина загинула, дані встановлюються. Також на цю хвилину відомо про постраждалого 66-річного чоловіка".

Деталі: Синєгубов повідомляє, що внаслідок обстрілу спалахнув цивільний автомобіль, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приміщення магазину.

 

Рятувальники ліквідовують наслідки.

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Теми: Харківська областьвійна
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