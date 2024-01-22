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Россияне ударили артиллерией по Купянску: есть жертва и раненый

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 января 2024, 18:06
Россияне ударили артиллерией по Купянску: есть жертва и раненый
фото ГСЧС

Российские оккупационные войска в понедельник 22 января обстреляли Купянск на Харьковщине: один человек погиб, еще один - пострадал.

Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты в очередной раз ударили артиллерией по Купянску.

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К сожалению, один человек погиб, данные устанавливаются. Также на эту минуту известно о пострадавшем 66-летнем мужчине".

Детали: Синегубов сообщает, что в результате обстрела pfujhtkcz гражданский автомобиль, повреждены многоквартирный жилой дом, помещение магазина.

 

Спасатели ликвидируют последствия.

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Темы: Харьковская областьвойна
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