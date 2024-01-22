Россияне ударили артиллерией по Купянску: есть жертва и раненый
Понедельник, 22 января 2024, 18:06
Российские оккупационные войска в понедельник 22 января обстреляли Купянск на Харьковщине: один человек погиб, еще один - пострадал.
Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Оккупанты в очередной раз ударили артиллерией по Купянску.
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К сожалению, один человек погиб, данные устанавливаются. Также на эту минуту известно о пострадавшем 66-летнем мужчине".
Детали: Синегубов сообщает, что в результате обстрела pfujhtkcz гражданский автомобиль, повреждены многоквартирный жилой дом, помещение магазина.
Спасатели ликвидируют последствия.
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