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У Британії розповіли, як виглядатиме спільне виробництво дронів з Україною

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 22 січня 2024, 18:16
У Британії розповіли, як виглядатиме спільне виробництво дронів з Україною
Мартін гарріс. Фото: Getty Images

Посол Великої Британії в Києві Мартін Гарріс повідомив, що дрони будуть вироблятися на території обох країн.

Джерело: Гарріс в інтерв’ю "Європейській правді"

Деталі: "Дрони мають виготовлятися у співпраці ВПК наших двох країн. Це перевага України зараз – дуже великий досвід використання дронів. Тому є велика зацікавленість і з боку Великої Британії, і з боку інших країн – як ми можемо співпрацювати з вами у виробництві дронів – і тут, в Україні, і у наших країнах", – зауважив посол.

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На уточнююче запитання, чи вироблятимуть дрони і в Україні, і у Великій Британії, дипломат відповів ствердно.

Гарріс не уточнив, про яку кількість дронів іде мова, оскільки процес виробництва тільки починається, і до того ж є різні класи дронів.

"Але я думаю, що це буде один із найперспективніших елементів нашої співпраці в царині ВПК", – зауважив дипломат.

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Прем’єр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва у січні оголосив, що Лондон виділить 200 млн фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.

Сунак зазначав, що дрони допоможуть вражати російські сили і допоможуть відкинути Росію з України, а також вони знизять ризики для українського експорту через Чорне море. 

Повне інтерв’ю з послом Гаррісом дивіться на нашому Youtube-каналі.

Теми: Велика БританіяУкраїнабезпілотникивиробництво
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