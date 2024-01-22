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В Британии рассказали, как будет выглядеть совместное производство дронов с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 18:16
В Британии рассказали, как будет выглядеть совместное производство дронов с Украиной
Мартин харрис. Фото: Getty Images

Посол Великобритании в Киеве Мартин Харрис сообщил, что дроны будут производиться на территории обеих стран.

Источник: Харрис в интервью "Европейской правде"

Детали: "Дроны должны изготавливаться в сотрудничестве ВПК наших двух стран. Это преимущество Украины сейчас – очень большой опыт использования дронов. Поэтому есть большая заинтересованность и со стороны Великобритании, и со стороны других стран – как мы можем сотрудничать с вами в производстве дронов – и здесь, в Украине, и в наших странах", – отметил посол.

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На уточняющий вопрос, будут ли производить дроны и в Украине, и в Великобритании, дипломат ответил утвердительно.

Харрис не уточнил, о каком количестве дронов идет речь, поскольку процесс производства только начинается, и к тому же есть разные классы дронов.

"Но я думаю, что это будет один из самых перспективных элементов нашего сотрудничества в области ВПК", – отметил дипломат.

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Премьер Британии Риши Сунак во время визита в Киев в январе объявил, что Лондон выделит 200 млн фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.

Сунак отмечал, что дроны помогут поражать российские силы и помогут отбросить Россию из Украины, а также они снизят риски для украинского экспорта через Черное море. 

Полное интервью с послом Харрисом смотрите на нашем Youtube-канале.

Темы: ВеликобританияУкраинабеспилотникипроизводство
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