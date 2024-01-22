Армія РФ обстріляла середмістя Херсона, поранений чоловік

Російські війська увечері 22 січня обстріляли середмістя Херсона, легкі поранення отримав 43-річний чоловік.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова: "По медичну допомогу звернувся 43-річний чоловік. Він отримав легкі травми близько 15.00 під час обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ. На момент ворожої атаки травмований перебував у квартирі. Йому призначене амбулаторне лікування".

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Деталі: За даними Мрочка, росіяни з тимчасово окупованого лівого берега за день кілька разів обстріляли житлові квартали у середмісті та Дніпровському районі Херсона.