Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія РФ обстріляла середмістя Херсона, поранений чоловік

Тетяна ОлійникПонеділок, 22 січня 2024, 18:27

Російські війська увечері 22 січня обстріляли середмістя Херсона, легкі поранення отримав 43-річний чоловік. 

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова: "По медичну допомогу звернувся 43-річний чоловік. Він отримав легкі травми близько 15.00 під час обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ. На момент ворожої атаки травмований перебував у квартирі. Йому призначене амбулаторне лікування".

Реклама:

Деталі: За даними Мрочка, росіяни з тимчасово окупованого лівого берега за день кілька разів обстріляли житлові квартали у середмісті та Дніпровському районі Херсона.

Теми: Херсонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР: Україна зверталась щодо повернення тіл начебто загиблих на борту Іл-76, але РФ не реагує

Уряд погодив проведення оборонних закупівель через систему Prozorro

Залужний назвав три основні цілі на 2024 рік у війні з Росією

Орбан заявив, що його місія виконана, бо гроші Угорщини не підуть в Україну

ВМС ЗСУ пояснили, чому потоплення ракетного катера "Івановєц" – суттєва втрата для РФ

фотоАктор із "Бандитського Петербурга" отримав підозру від СБУ за підтримку війни і Путіна

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Херсон
Росіяни скинули вибухівку на комунальників та обстріляли житлові будинки у Херсоні: є загибла
Росіяни продовжують обстрілювати Херсон: у мікрорайоні Корабел зникло тепло і газ
У Херсоні пролунали вибухи: окупанти б’ють з лівого берега − голова МВА
Останні новини
00:13
Суд постановив повернути черепах власнику, який тримав їх у жахливих умовах
23:52
Економічні новини 1 лютого: обшуки в "Укрнафті", в ЄС домовилися про виділення Україні 50 мільярдів євро
23:37
Зеленський: 50 млрд для України означають фінансові гарантії для соціальної стабільності
23:13
ЗМІ: Помічник депутата Бундестагу може мати зв'язки з ФСБ
22:47
В Україні зафіксували російські ударні БпЛА: летять з півдня
22:27
З початку великої війни Нідерланди виділили Україні 300 мільйонів євро прямої підтримки
22:15
Чемпіон "Формули-1" Гамільтон перейде в команду Ferrari у 2025 році
22:06
Голова Генштабу Румунії заявив, що Путін не зупиниться і закликав підготуватись до війни з РФ
21:42
Туреччина на додачу до F-16 хотіла б отримати європейські Eurofighter – ЗМІ
21:36
ГУР: Україна зверталась щодо повернення тіл начебто загиблих на борту Іл-76, але РФ не реагує
Усі новини...
Реклама: