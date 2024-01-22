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Армия РФ обстреляла центр Херсона, раненый мужчина

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 января 2024, 18:27

Российские войска вечером 22 января обстреляли центр Херсона, легкие ранения получил 43-летний мужчина.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко

Прямая речь: "За медицинской помощью обратился 43-летний мужчина. Он получил легкие травмы около 15.00 во время обстрела центральной части Херсона со стороны российских оккупационных войск. На момент вражеской атаки травмирован находился в квартире. Ему назначено амбулаторное лечение".

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Детали: По данным Мрочко, россияне с временно оккупированного левого берега за день несколько раз обстреляли жилые кварталы в центре города и Днепровском районе Херсона.

Темы: Херсонвойна
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