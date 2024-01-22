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Сирський: Обстановка на Сіверському та Бахмутському напрямках - вкрай напружена

Євген КізіловПонеділок, 22 січня 2024, 18:34
Сирський: Обстановка на Сіверському та Бахмутському напрямках - вкрай напружена
Олександр Сирський. фото: Сирський у Telegram

Обстановка на Сіверському та Бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою та характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та веденням штурмових дій.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram

Деталі: За словами Сирського, в ході роботи з командирами бригад, які воюють на цих напрямках, він заслухав висновки з оцінки обстановки та пропозиції щодо подальшого ведення бойових дій.

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Також на місцях були прийняті всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань.

Теми: війнарегіониМАГАТЕ
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