Сырский: Обстановка на Северском и Бахмутском направлениях - крайне напряженная
Понедельник, 22 января 2024, 18:34
Обстановка на Северском и Бахмутском направлениях остается крайне напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий.
Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram
Детали: По словам Сырского, в ходе работы с командирами бригад, которые воюют на этих направлениях, он заслушал выводы по оценке обстановки и предложения по дальнейшему ведению боевых действий.
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Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов.