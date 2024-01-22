Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сырский: Обстановка на Северском и Бахмутском направлениях - крайне напряженная

Евгений КизиловПонедельник, 22 января 2024, 18:34
Сырский: Обстановка на Северском и Бахмутском направлениях - крайне напряженная
Александр Сырский. фото: Сырский в Telegram

Обстановка на Северском и Бахмутском направлениях остается крайне напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram

Детали: По словам Сырского, в ходе работы с командирами бригад, которые воюют на этих направлениях, он заслушал выводы по оценке обстановки и предложения по дальнейшему ведению боевых действий.

Реклама:

Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов.

Темы: войнарегионыМАГАТЭ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство согласовало проведение оборонных закупок через систему Prozorro

Залужный назвал три основные цели на 2024 год в войне с Россией

Орбан заявил, что его миссия выполнена, потому что деньги Венгрии не пойдут в Украину

ВМС ВСУ объяснили, почему потопление ракетного катера "Ивановец" – существенная потеря для РФ

фотоАктер из "Бандитского Петербурга" получил подозрение от СБУ за поддержку войны и Путина

В ГУР отрицают, что писали официальное письмо для выезда Арестовича из страны

Все новости...

Читайте УП В Google News

На фронте за минувшие сутки 53 столкновения, оккупанты пытались наступать на левобережье Днепра
Умеров: Бельгия даст Украине 611 миллионов евро военной помощи в 2024 году
Россияне ударили артиллерией по Купянску: есть жертва и раненый
Высокий представитель ЕС прокомментировал "мирный план" Трампа
Последние новости
22:27
С начала большой войны Нидерланды выделили Украине 300 миллионов евро прямой поддержки
22:15
Чемпион "Формулы-1" Гамильтон перейдет в команду Ferrari в 2025 году
22:06
Глава Генштаба Румынии заявил, что Путин не остановится и призвал подготовиться к войне с РФ
21:42
Турция в дополнение к F-16 хотела бы получить европейские Eurofighter - СМИ
21:36
ГУР: Украина обращалась о возвращении тел якобы погибших на борту Ил-76, но РФ не реагирует
21:22
Украина будет использовать строительные отходы от разрушений для восстановления
21:04
Фон дер Ляйен обсудила с Байденом решение ЕС о €50 млрд для Украины
20:49
Байден наложил санкции на израильских поселенцев, причастных к нападениям на палестинцев
20:49
видеоОккупанты ударили ракетой по школе в Донецкой области
20:34
Правительство согласовало проведение оборонных закупок через систему Prozorro
Все новости...
Реклама: